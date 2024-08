Motorista de caminhão-tanque morre após veículo tombar e pegar fogo no Rodoanel Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 16/08/2024 - 12h08 (Atualizado em 17/08/2024 - 02h02 ) ‌



Um motorista morreu em um acidente envolvendo um caminhão-tanque em Suzano, na Grande São Paulo. A concessionária responsável pelo trecho do Rodoanel informou que o caminhão colidiu com outro veículo e tombou no canteiro central antes de pegar fogo. O motorista foi encontrado sem vida no local. Cerca de 30 bombeiros atuaram para controlar as chamas. O incidente causou congestionamento nos dois sentidos da rodovia devido às interdições.

