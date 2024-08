Motorista de caminhão morre após tombamento do veículo | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 07/08/2024 - 18h26 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um acidente grave envolvendo um caminhão com carga viva, tirou a vida de um caminhoneiro, na BR-050, na altura do Parque das Américas, em Uberaba. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve um desvio na pista por conta de obras na rodovia e o condutor do caminhão não conseguiu parar.

Para evitar bater em carros que estavam na rodovia, ele tentou desviar jogando o caminhão para o canteiro central e acabou caindo em um barranco, de aproximadamente dois a três metros de altura, e o veículo capotou. Logo na sequência, o caminhão começou a pegar fogo na parte da frente.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=NWmKjjon9us

👉 https://www.youtube.com/watch?v=dGAgVCSvYj4

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=_5f-j3cGEkM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberaba #br-050 #acidente

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.