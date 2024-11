Motorista de caminhão flagrado usando "Rebite" e com placa tampada com papel higiênico em Joinville Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 13/11/2024 - 15h14 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h47 ) twitter

Em um flagrante chocante, um motorista de caminhão foi pego sob o efeito de "rebite" e com a placa do veículo tampada com papel higiênico. A situação foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal, que conduziu a abordagem. O incidente levanta questões sobre a segurança nas estradas e o combate ao uso de substâncias que prejudicam a direção. O repórter Felipe Bambace foi conversar com uma policial rodoviária federal para entender os riscos e as medidas adotadas para combater esse tipo de comportamento.

