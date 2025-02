Motorista de aplicativo morre afogada dentro de carro durante temporal em São Paulo Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 19/02/2025 - 08h48 (Atualizado em 20/02/2025 - 01h03 ) twitter

A motorista de aplicativo Janaína de Souza, de 47 anos, morreu em um alagamento na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, durante o temporal que atingiu a capital paulista na terça-feira (18). Ela estava próxima ao bairro onde morava quando seu veículo foi encontrado submerso após fortes chuvas. As equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil foram acionadas, mas Janaína já havia sofrido uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Este é o quinto óbito relacionado às chuvas em São Paulo desde 1º de dezembro.

