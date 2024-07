Motorista de aplicativo é rendido e assaltado por três homens em Uberlândia | Cidade Alerta Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Um crime violento chocou moradores do bairro São Jorge, em Uberlândia. Um motorista de aplicativo foi rendido por três criminosos enquanto aguardava para iniciar uma corrida na Avenida Dolorita.

Os bandidos, que saíram de um condomínio próximo, abordaram a vítima e a obrigaram a sair do veículo. Na ação, o motorista foi agredido no rosto, sofrendo ferimentos na testa. Em seguida, os criminosos fugiram com o carro, levando consigo todos os documentos da vítima, seus pertences e os dois celulares que estavam no veículo.

Após ser abandonado em uma área isolada perto do Shopping Park, em meio à vegetação densa, o motorista teve que caminhar por um longo tempo até conseguir ajuda. A Polícia Militar foi acionada e a ocorrência registrada.

Até o momento, o veículo roubado, um Onix com placa PXZ 0839, não foi localizado e nenhum dos bandidos foi preso. A Polícia Civil investiga o caso e pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação dos criminosos seja repassada.

