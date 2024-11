Motorista de aplicativo é ferido com golpe de faca durante tentativa de assalto na Grande BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 11/11/2024 - 12h55 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h48 ) twitter

Um motorista de aplicativo foi vítima de uma tentativa de assalto, em Belo Horizonte. Ao pegar um passageiro no bairro Morro Alto, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, o homem foi atacado com uma faca. O motorista reagiu e conseguiu ferir o agressor, um adolescente de 17 anos. O jovem tentou fugir, mas foi detido pela polícia momentos depois. Apesar do susto, o motorista sofreu apenas um corte no pescoço e passa bem.

