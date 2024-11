Motorista de aplicativo é baleado pela PM após ser confundido no RJ Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 11/11/2024 - 17h50 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h13 ) twitter

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O motorista de aplicativo Bruno Patrocínio Bastos, de 46 anos, foi baleado por policiais militares após ter o veículo confundido com o de assaltantes no Rio. O carro dele seria semelhante ao usado por criminosos que fugiram de uma perseguição da polícia. E ainda: Secretaria de Segurança cria força-tarefa para investigar morte de empresário em aeroporto.

