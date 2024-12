Motorista com sinais de embriaguez atropela criança depois de batida | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/12/2024 - 14h51 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h44 ) twitter

Uma criança de 8 anos foi atropelada em Araguari por um motorista com sinais de embriaguez. Ele havia batido em outro carro e fugiu. O atropelamento foi flagrado por uma câmera de segurança.

O homem foi preso e pode estar envolvido em outro atropelamento. Ambos os casos na última sexta-feira (29).

No vídeo a vítima está conversando com um amigo quando o motorista se aproxima já perdendo o controle da direção e bate em outra caminhonete estacionada. Com o impacto, o veículo parado é empurrado até a criança, na calçada, e acerta com violência o menino.

