Um tatuador teve um prejuízo grande após um motorista bater no carro dele que estava estacionado e fugir do local, neste final de semana, em Franca. As câmeras flagraram a batida, que aconteceu no bairro Jardim Noronha. Até o momento, o dono do veículo diz que não foi procurado pelo outro motorista, que provocou o acidente.

