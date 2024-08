Motorista avança sinal e atropela quatro mulheres em São Paulo; imagens flagram acidente Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 24/08/2024 - 09h48 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h29 ) ‌



Quatro estudantes ficaram feridas após serem atropeladas por um carro na zona sul de São Paulo, no fim da noite desta sexta-feira (23). De acordo com uma das testemunhas, o veículo avançou o sinal vermelho. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. Imagens de câmeras de segurança flagraram o acidente e podem ajudar a polícia a identificar o motorista.

