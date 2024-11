Motor de avião suga caminhão de bagagem nos EUA. 📲 #RecordNews Aclr|Do canal Record News no YouTube 22/10/2024 - 17h11 (Atualizado em 23/10/2024 - 01h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nos Estados Unidos, um avião da American Airlines foi gravemente danificado após "sugar" um contêiner de carga na pista do aeroporto O'Hare, em Chicago. O Boeing 787 havia acabado de pousar vindo de Londres. As imagens mostram o jato se movendo na pista de táxi quando um caminhão de bagagem é sugado pela turbina direita do avião e destruído, danificando severamente o motor. Ninguém ficou ferido. Acredita-se que o contêiner tenha se desprendido de um caminhão que o rebocava. A Administração Federal de Aviação (FAA) está investigando o incidente, e um porta-voz informou que o voo 47 da American Airlines relatou um problema no motor ao taxiar para o portão. Os 283 passageiros e 12 membros da tripulação desembarcaram com segurança no Terminal 5.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.