Motociclista se envolve em grave acidente em Uberlândia | Cidade Alerta Minas

Um motociclista ficou em estado grave após se envolver em um acidente de trânsito na manhã de ontem (10), na Avenida Taylor Silva, Bairro Tocantins, em Uberlândia. A vítima colidiu com a traseira de um carro de aplicativo na descida da avenida.

Segundo o motorista do carro, o motociclista trafegava em alta velocidade quando atingiu o veículo. As marcas da colisão são visíveis na traseira do carro, com o vidro traseiro estilhaçado e a lataria afundada. A motocicleta ficou seriamente danificada, com a parte frontal destruída e jogada na calçada.

O motociclista sofreu lesões graves, principalmente no rosto, e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) e permanece internado em estado grave.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que a motocicleta estava com ligação direta, já que a chave não foi encontrada. No momento, não há registro de queixa de crime no sistema da polícia.

O motorista do carro de aplicativo também teve prejuízos materiais com o acidente, já que o veículo é sua ferramenta de trabalho.

O acidente serve como um alerta para os perigos da alta velocidade e da falta de atenção no trânsito. É fundamental que todos os motoristas e motociclistas sigam as leis de trânsito e dirijam com responsabilidade para evitar acidentes graves.

