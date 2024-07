Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Um motociclista de 22 anos morreu ao bater contra um poste e uma placa de sinalização na manhã desta segunda (1º), na Zona Sul de Ribeirão Preto. O acidente aconteceu na Via Maestro Hermenegildo Ulian, na altura do bairro Colina Verde, perto do Anel Viário Sul.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.