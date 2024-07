Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Sem comentários!!! 🫣🏍 Um motociclista gravou um vídeo empinando a moto e se exibindo com manobras. A pessoa que está gravando, dá as instruções e manda o piloto olhar pra câmera. O piloto quer ficar bonito no vídeo e, quando vira o rosto para a câmera, bate forte na traseira de um carro. Isso aconteceu em Jaíba, Minas Gerais.

