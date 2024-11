Motociclista fica gravemente ferido após ser arrastado por caminhonete em Patos de Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/10/2024 - 07h45 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Minas Gerais, no bairro Santa Terezinha, em Patos de Minas. De acordo com a Polícia Militar, o motorista da caminhonete respeitou a sinalização de parada, mas sua visão foi obstruída por um veículo que saía de uma padaria. Ao avançar, ele acabou atingindo o motociclista, que tinha a preferência no cruzamento.

Com o impacto, a motocicleta foi arrastada e parou debaixo da caminhonete. O condutor da moto sofreu uma laceração grave na perna e foi socorrido pelo SAMU, sendo encaminhado para o Hospital Regional de Patos de Minas para atendimento médico.

A ocorrência chamou atenção para os riscos de colisões em cruzamentos movimentados e a necessidade de atenção redobrada ao trafegar por vias urbanas. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias do acidente.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=lxsgpuznDuA

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=y9OMQUV8-80

👉 https://www.youtube.com/watch?v=9At_b-qdjAM

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #patosdeminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.