Motociclista fica ferido após atingir carro em avenida da Zona Sul de Franca
21/08/2024 - 11h20 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h22 )



Um motociclista ficou ferido após um grave acidente com um carro na manhã desta terça (20), na Avenida José Moisés Pereira, na Zona Sul de Franca. Segundo testemunhas, o motociclista tentava fazer uma conversão quando foi atingido na traseira por um carro; com o impacto, a moto foi parar debaixo do automóvel.

*Reportagem exibida em 20/08/2024.

