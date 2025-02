Motociclista agredido por Guarda Municipal após colidir com viatura conversa com o Balanço Geral Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 14/02/2025 - 16h01 (Atualizado em 15/02/2025 - 01h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em São Bernardo do Campo (SP), um motociclista de 22 anos foi agredido por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) após colidir com uma viatura. Segundo relatos, ele estava voltando para casa quando a viatura bateu de frente com sua moto. O motociclista afirmou que caiu e foi agredido com chutes, além de tentarem retirar seu capacete à força. Depois das agressões, ele ainda ficou preso por 24 horas. Os policiais disseram que estavam perseguindo o motociclista, pois ele estaria empinando o veículo. Os agentes ainda alegam que ele estava sem capacete e que resistiu a abordagem, o que o jovem nega.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.