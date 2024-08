Motocicleta de R$ 33 Mil é furtada em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/08/2024 - 09h27 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h53 ) ‌



Uma motocicleta BMW G650 GS branca, placa OLX5337, avaliada em R$ 33 mil, foi furtada no bairro Granada, em Uberlândia. A vítima havia estacionado a moto e, ao retornar cerca de 45 minutos depois, percebeu que o veículo não estava mais no local.

As imagens mostram um indivíduo se aproximando da motocicleta e, em seguida, fugindo em direção ao bairro São Jorge. Um detalhe que chamou a atenção foi a presença de um veículo de aplicativo nas proximidades. O motorista do veículo chegou a retornar ao local do crime e informou à polícia que suspeitava que o passageiro que havia levado fosse o autor do furto.

A vítima já registrou um boletim de ocorrência na 17ª Companhia de Polícia Militar e a Polícia Civil está investigando o caso. As imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas minuciosamente na tentativa de identificar o ladrão e recuperar a motocicleta. A Polícia Civil solicita que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro da motocicleta entre em contato com a delegacia mais próxima.



