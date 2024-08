Moto usada em assalto a turista é encontrada no RJ Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 29/08/2024 - 11h27 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h12 ) ‌



Um turista da República Dominicana foi baleado no Rio de Janeiro durante um assalto na praia do Pepê, localizada na Barra da Tijuca. O estrangeiro estava caminhando pela orla quando foi abordado por dois criminosos em uma moto. As câmeras de segurança registraram a ação dos suspeitos. Após o crime, policiais localizaram a moto utilizada pelos bandidos em uma comunidade próxima. Durante o assalto rápido, os criminosos dispararam várias vezes contra ele antes que pudesse reagir. O homem passou por cirurgia após dar entrada no hospital com os ferimentos mencionados. De acordo com boletim médico divulgado posteriormente, seu estado de saúde era considerado estável.

