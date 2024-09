MOSTREI COMO ESTÁ MEU VESTIDO l ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 09/09/2024 - 20h00 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h09 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Oi, pessoal! Ainda estamos organizando todos os preparativos do casamento. E hoje é o dia de ir no ateliê da @manzanleticia para provar o vestido exclusivo que eu vou usar no meu noivado.

Dá primeira vez que o vi os modelos de tecido para terminar o vestido fiquei maravilhada! E com todos os ajustes que a maravilhosa Letícia está fazendo, tenho certeza que ele vai ficar lindo, mas ainda não vou dar spoiler dele completo!

Gostaram do vídeo? Comentem aqui e aproveitem pra contar também se estão curiosos para continuarem acompanhando o planejamento do meu casamento! E não esqueçam de curtir e ativar o sininho pra conferir tudo. Beijosss!

INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

‌



SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

‌



TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

#anahickmann #eduguedes #casamento

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.