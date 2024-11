Mostra na cidade acontece no CEU do Aventureiro, Associação Atlética Tupy e Galeria 33 Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 19/11/2024 - 15h50 (Atualizado em 20/11/2024 - 01h28 ) twitter

A partir de amanhã e até domingo, Joinville será palco da primeira edição do Mostra na Cidade, um evento que traz uma programação diversificada com filmes de vários gêneros cinematográficos. O evento se destaca por oferecer sessões adaptadas para pessoas com deficiência auditiva e também para o público infantil. É uma excelente oportunidade para o público de Joinville se conectar com cineastas novos e consagrados. Vamos conversar sobre a programação do evento com o cineasta e artista visual Alceu Bett.

É UMA GRANDE OPORTUNIDADE PARA O PÚBLICO CONHECER E SE CONECTAR COM NOVOS E JÁ CONSOLIDADOS CINEASTAS. VAMOS SABER MAIS DETALHES DA PROGRAMAÇÃO COM O CINEASTA E ARTISTA VISUAL, ALCEU BETT

