Morte no trânsito: adolescente de 16 Anos perde a vida em São Bento do Sul Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 02/09/2024 - 14h33 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma adolescente de 16 anos, identificada como Larissa Pereira, perdeu a vida em um acidente de trânsito em São Bento do Sul. Larissa estava na garupa de uma motocicleta quando o acidente ocorreu, resultando em sua morte imediata. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais, que trabalham para entender os detalhes que levaram à tragédia. A jovem era conhecida na comunidade, e sua morte trouxe grande comoção entre familiares, amigos e moradores da região. A polícia segue apurando as informações, enquanto familiares aguardam por justiça e respostas sobre o caso.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.