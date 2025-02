Morte no baile funk: polícia procura atiradores que mataram jovem de 26 anos na zona leste de SP Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 12/02/2025 - 20h34 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia investiga quem são os atiradores misteriosos que invadiram um baile funk na zona leste de São Paulo, mataram o jovem Cleidilsson e fugiram sem deixar rastros. O crime foi registrado por câmeras de segurança da região de Lajeado. Cleidilsson estava dentro do carro preto acompanhado de um rapaz chegando em um baile, e no momento que eles estacionam o carro na calçada, uma moto com dois homens passa atirando diversas vezes. A vítima foi atingida pelo menos três vezes. A pessoa que estava com ele o joga o carro e sai em alta velocidade. O jovem de 26 anos foi levado até um hospital da região também por uma pessoa não identificada.

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

‌



#CidadeAlerta #ReinaldoGottino

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.