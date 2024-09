MORTE GABRIEL- O QUE ACONTECEU? Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 02/09/2024 - 16h47 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h34 ) ‌



Matéria exibida no dia 30/08/2024

A MÃE DE UM RAPAZ MORTO EM 202O PEDE UMA RESPOSTA DA POLÍCIA CIVIL SOBRE O DESFECHO DO INQUÉRITO QUE INVESTIGA O CASO. ELE FOI VÍTIMA DE UMA BALA PERDIDA EM UMA FESTA. SEGUNDO A FAMÍLIA, MUITA GENTE TESTEMUNHOU O CRIME, MAS AS PESSOAS TÊM MEDO DE APONTAR QUEM FOI O AUTOR DO DISPARO.

