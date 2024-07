Morte do produtor de MC Livinho pode ter sido causada por desentendimento em bar

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

A polícia está em busca do homem que matou o produtor do cantor MC Livinho, em um bar no bairro Jardim Peri, zona norte de São Paulo. Segundo testemunhas e a esposa do suspeito Claudelânio, conhecido como "Alemão", ele teria retornado para casa durante a madrugada para pegar uma arma após um desentendimento no estabelecimento. O suspeito foi flagrado por câmeras de segurança usando cocaína antes de disparar contra Adileon Eva dos Santos, produtor do funkeiro. O criminoso é considerado foragido.

