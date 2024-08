MORTE DE ZAGUEIRO DO NACIONAL INFLUENCIOU NO RESULTADO? ZONA MISTA PÓS JOGO Aclr|Do canal Voz do Esporte no YouTube 29/08/2024 - 09h01 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h05 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Com direito a emoção até os minutos finais, o Atlético-MG largou na frente da disputa contra o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, no Morumbis, o Galo marcou nos acréscimos e conseguiu importante vitória por 1 a 0. Em casa, o Tricolor teve mais posse e criou chances de perigo com Wellington Rato, em finalizações de fora da área, e Lucas, que desperdiçou chance clara de cabeça nos minutos finais. A resposta do Galo foi decisiva: Battaglia aproveitou cobrança de falta de Scarpa e cabeceou sem chance para Rafael.

Acesse www.vozdoesporte.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/vozdoesporteoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@vozdoesporte

‌



Kwai: https://www.kwai.com/@redevozdoesporte

X - https://twitter.com/_vozdoesporte

‌



Curta, compartilhe, comente, siga a Voz do Esporte

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.