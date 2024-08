Morte de mulher em perseguição na avenida Brasil é investigada no Rio Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 13/08/2024 - 12h36 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h26 ) ‌



‌



A morte de Elaine Esteves Pereira, de 39 anos, está sendo investigada pela polícia do Rio de Janeiro. Ela morreu após uma perseguição que terminou em tragédia na avenida Brasil. Ela e seu marido, Carlos André, foram abordados por um homem que alegou que o carro do casal havia colidido com o dele. Temendo pela segurança, Carlos fugiu, mas acabou colidindo com uma viatura da Polícia Civil. Após o acidente, tiros foram disparados, e Elaine foi fatalmente atingida por um tiro de fuzil. O veículo do casal foi apreendido para perícia, e as suspeitas recaem sobre um policial civil, enquanto a investigação prossegue.

