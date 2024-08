Morte de Fátima Aparecida: justiça finalizada após seis anos de investigações Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 21/08/2024 - 16h20 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h38 ) ‌



Na edição de hoje da Tribuna do Povo, trazemos o desfecho de um caso que mexeu com a cidade e ficou por anos sem solução. Fátima Aparecida de Oliveira, uma mulher de 46 anos, foi encontrada morta em uma rua do bairro Floresta em 13 de abril de 2018. O principal suspeito na época era o seu ex-companheiro, que negou qualquer envolvimento. Após intensas investigações da Polícia Civil e um julgamento demorado, o caso finalmente chegou ao fim. Felipe Bambace traz as últimas atualizações sobre o desfecho deste caso na NDTV Record.

