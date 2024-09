Morte de bebê de 30 dias em Uberaba: polícia investiga possível caso de violência Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/09/2024 - 08h01 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h47 ) ‌



A Polícia Civil de Uberaba investiga a morte suspeita de um bebê de 30 dias, que pode ter sido vítima de violência. A criança deu entrada no Hospital Regional de Uberaba com intenso sangramento nasal e bucal. Apesar das tentativas da equipe médica de reanimá-lo, o óbito foi confirmado por volta das 11h da manhã de ontem.

Segundo o relato dos pais à Polícia Militar, o bebê estava dormindo ao lado do casal quando a mãe percebeu o sangramento e chamou o marido para socorrer a criança. Eles foram imediatamente levados ao hospital por um familiar. A mãe contou que, durante a madrugada, havia amamentado e trocado a fralda do bebê, que não apresentava sinais de problema. Ao retornar de uma visita rápida à casa da sogra, pela manhã, ela encontrou o filho sangrando sobre a cama.

A equipe médica informou aos militares que, além da hemorragia, uma mancha na testa do bebê foi notada, sugerindo uma possível queda. No entanto, o laudo médico será disponibilizado apenas com autorização judicial. A Polícia Civil já instaurou um inquérito e aguarda os resultados dos laudos de necropsia para esclarecer as circunstâncias da morte.

