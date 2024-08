Morte de Adílio: familiares e amigos se despedem de ídolo do Flamengo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 06/08/2024 - 12h15 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h18 ) ‌



Familiares e amigos se reuniram para a despedida do ex-jogador Adílio. Ele atuou pelo Flamengo durante 12 anos e é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do clube. Adílio morreu aos 68 anos após estar internado por duas semanas devido a um câncer no pâncreas. O velório é aberto ao público nesta terça (6), no ginásio Hélio Maurício, sede do Flamengo.

