Um incêndio de grandes proporções atingiu uma extensa área de vegetação no Morro Santana, na zona leste da capital. O fogo foi controlado após quase dez horas de trabalho ininterrupto. Moradores precisaram ajudar as equipes de Bombeiros e da Defesa Civil no combate às chamas.

