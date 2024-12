Morro dos Cavalos é incluído em pacote de ampliação da BR-101 do governo federal Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/12/2024 - 09h29 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h12 ) twitter

O Governo Federal anunciou a inclusão do Morro dos Cavalos no pacote de obras de ampliação do contrato de concessão da BR-101, uma das principais rodovias do estado de Santa Catarina. A decisão visa melhorar a infraestrutura da região, especialmente em pontos críticos como o Morro dos Cavalos, que historicamente enfrenta problemas de tráfego e segurança. A ampliação das obras no trecho, que inclui a construção de túneis, vias adicionais e melhorias no sistema de drenagem, promete agilizar o tráfego e reduzir os riscos de acidentes.

