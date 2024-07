Aclr |Do canal Record Goiás no YouTube

MORREU APÓS PM URINAR NO MURO: FAMÍLIA PRESTA DEPOIMENTO APÓS UMA SEMANA DA MORTE

Matéria exibida no dia 01/07/2024

JÁ COMPLETOU UMA SEMANA DA MORTE DO VIGILANTE BALEADO POR UM POLICIAL. HOJE, OS PARENTES DO VIGILANTE ROMÁRIO SANTOS PRESTARAM DEPOIMENTO NA DELEGACIA. A MULHER DE ROMÁRIO PASSOU MAL E VAI SER OUVIDA EM OUTRO DIA. OS PARENTES FIZERAM UMA MANIFESTAÇÃO E PEDIRAM AGILIDADES NAS INVESTIGAÇÕES. O POLICIAL, AUTOR DO CRIME, NÃO ESTÁ PRESO.

