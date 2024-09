Morrem amigos que foram atropelados por motorista bêbado em SP Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 03/09/2024 - 13h31 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h17 ) ‌



Dois jovens foram atropelados por um homem que dirigia bêbado em São Paulo. Caíque Santana, 19 anos, teve morte cerebral após dois dias internado. Agora, o adolescente de 15 anos, também morreu. O motorista envolvido no acidente foi identificado como Sergio Roberto de Paulo, 53 anos. Ele foi preso em flagrante após o teste do bafômetro indicar presença de álcool no sangue.

