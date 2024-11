Morre terceira vítima de explosão de produtos químicos e incêndio em Sertãozinho Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 21/10/2024 - 15h00 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h33 ) twitter

Morreu na madrugada deste domingo (20), Gabriel Augusto da Silva, de 24 anos, a terceira vítima do incêndio e explosão que aconteceu em uma indústria de produtos de limpeza no último dia 11 de outubro, em Sertãozinho. Gabriel estava internado em um hospital particular de Ribeirão Preto, desde o acidente; segundo a família, ele operava uma empilhadeira quando ocorreu a explosão na empresa Innove Química. Outras duas vítimas, Estevão Felisberto Campanini, de 27 anos, e Aparecido Olímpio Bernardino, de 67 anos, também morreram dias após a explosão. A Cetesb informou que emitiu uma multa no valor de cerca de R$ 16,1 milhões contra a fábrica pelos danos ambientais causados pela explosão do dia 11 de outubro, seguida de incêndio em seu depósito.

