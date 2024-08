Morre na Espanha a mulher considerada a mais velha do planeta, de 117 anos Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 20/08/2024 - 18h01 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h49 ) ‌



Morreu na Espanha Maria Branyas Moreira, reconhecida como a pessoa mais velha do mundo pelo livro dos recordes. Ela tinha 117 anos e viveu duas guerras mundiais, a guerra civil espanhola e as pandemias de gripe de 1918 e Covid-19. A família informou que Maria morreu dormindo. O livro dos recordes havia reconhecido sua idade no ano passado. O novo título de pessoa mais velha do mundo pertence agora a uma japonesa de 116 anos.

