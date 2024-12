Morre idosa dada como morta e 'velada' por engano após hospital se confundir, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 04/12/2024 - 16h32 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h26 ) twitter

Morreu nesta quarta (4) Neide Rossi Benzi, de 73 anos, a idosa de Cravinhos que foi dada como morta por engano após um hospital se confundir com nomes de pacientes, em Ribeirão Preto. Neide Rossi estava internada na Santa Casa de Ribeirão Preto há 1 semana com pneumonia; no final de semana, a família dela foi avisada de que a paciente havia morrido e chegou a velar o corpo de outra mulher, Neide Basso de Oliveira, de 81 anos.

