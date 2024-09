Morre Ice, o primeiro cão guarda vidas do Brasil Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 03/09/2024 - 15h19 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h33 ) ‌



Uma notícia triste marca o dia de hoje. Foi anunciada a morte do primeiro cão guarda-vidas do Brasil, que vivia aqui em Santa Catarina. Este cão não apenas desempenhou um papel crucial em resgates e segurança, mas também deixou um legado duradouro no trabalho de salvamento e na vida de muitas pessoas. Mikael Melo traz todas as informações sobre essa perda significativa e o impacto do trabalho realizado por esse cão heroico. Acompanhe a cobertura completa ao vivo.

