Morre a 5ª vítima de envenenamento no Piauí

Morreu a última pessoa internada no Piauí, vítima de envenenamento depois de um almoço na virada do ano. Maria Gabriela Lopes Silva, de 4 anos, estava internada desde 1º de janeiro, depois de consumir um arroz que foi preparado por um familiar. A polícia encontrou veneno para ratos na comida. Maria é a 5ª vítima do caso de envenenamento que destruiu toda a família. Morreram também a mãe dela, o tio e dois irmãos. O principal suspeito pelo crime está preso.

