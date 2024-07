Morre 2ª paciente que recebeu rim de porco geneticamente modificado

Aclr |Do canal Record News no YouTube

A mulher de 54 anos de Nova Jersey, nos Estados Unidos, que foi a segunda pessoa no mundo a receber um rim de porco geneticamente modificado, morreu no último domingo (7). O anúncio foi feito por cirurgiões do hospital onde foi realizado o procedimento.

