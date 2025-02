Moradores vivem drama em meio a enchentes no Jardim Pantanal, na zona leste de SP Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 09/02/2025 - 21h56 (Atualizado em 10/02/2025 - 01h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A região metropolitana de São Paulo foi atingida nos últimos dias por novos temporais. As tempestades, comuns no período de verão, neste ano estão mais rigorosas. Mais uma vez, o Jardim Pantanal, na zona leste da capital, ficou inundada. Uma região que há mais de quatro décadas sofre com o poder devastador das chuvas. Para os moradores, é mais um capítulo de uma história já conhecida: a água invade ruas, casas e comércios e traz com ela destruição e prejuízo para todos.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #RobertoCabrini #CarolinaFerraz

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.