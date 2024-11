Moradores reclamam da condição da ponte há anos no salto do norte Aclr|Do canal Tribuna do Povo Blumenau no YouTube 14/10/2024 - 17h56 (Atualizado em 15/10/2024 - 02h12 ) twitter

Nossa equipe foi ouvir as solicitações de moradores do salto do norte em relação a uma ponte no bairro Salto do Norte

