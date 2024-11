Moradores improvisam reparo em buraco que coloca em risco a segurança no Jardim Europa | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/11/2024 - 09h05 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h48 ) twitter

Moradores do bairro Jardim Europa têm enfrentado transtornos devido a um buraco que ocupa parte da pista no cruzamento das ruas Baré e Colônia. Com o objetivo de evitar o acúmulo de água e, consequentemente, a proliferação do mosquito da dengue, os residentes recorreram ao uso de pedaços de telha, além de outros materiais como arame, para tentar minimizar o problema. Apesar da medida improvisada, o local continua oferecendo riscos, especialmente para motoristas e motociclistas, que precisam redobrar a atenção ao passar pela área.

A falta de iluminação no trecho agrava ainda mais a situação, tornando o tráfego ainda mais perigoso durante a noite. Em resposta à reclamação dos moradores, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informou que acionou a concessionária de energia Engie para realizar as devidas manutenções no sistema de iluminação pública, que já existe na área. A Secretaria também lembra à população que é possível solicitar reparos por meio do número 0800 006 1739.

O problema, no entanto, não é recente. O buraco já existe há mais de um ano e, com o tempo, tem se agravado, com lixo, plástico e capim acumulando no local. A situação exige uma solução definitiva para garantir a segurança dos moradores e motoristas e evitar que o buraco continue crescendo e prejudicando ainda mais o tráfego na região.

