Moradores e comerciantes pedem socorro: ocorrências de furtos aumentam no bairro Bom Fim Aclr|Do canal Record RS no YouTube 15/10/2024 - 11h04 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h28 )

Moradores e comerciantes do bairro Bom Fim, na área central da capital, estão sofrendo com a insegurança. De acordo com a Brigada Militar, desde o ano passado, o número de ocorrências de furtos aumentou de sete para 11. Os comerciantes precisaram contratar uma empresa de segurança privada para barrar a criminalidade.

