Moradores e comerciantes contabilizam prejuízos após apagão em SP

O temporal da noite de sexta-feira (11) causou uma série de transtornos na capital paulista e região metropolitana. Cerca de 1,4 milhão de imóveis ficaram sem luz após a chuva. Quase três dias depois, ainda há mais de 350 mil imóveis sem energia elétrica. Bares, restaurantes e hotéis ficaram sem poder atender clientes justamente no final de semana, período de maior movimento. Moradores sofrem com o problema, especialmente quem precisa manter medicamentos refrigerados. Equipes da Enel do Rio de Janeiro e do Ceará foram acionadas para acionar o efetivo na capital paulista. De acordo com a Promotoria de São Paulo, essa é a segunda vez neste ano que os mesmos problemas são vividos pela população. O Ministério Público deve abrir uma nova investigação.

