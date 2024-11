Moradores do Saguaçu pedem solução para poste sem luz próximo à Câmara de Vereadores Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 01/11/2024 - 14h46 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h44 ) twitter

Os moradores do bairro Saguaçu, em Joinville, estão solicitando uma solução para um poste sem luz localizado próximo à Câmara de Vereadores. A falta de iluminação no local tem gerado insegurança para a comunidade, que espera uma resposta das autoridades para resolver o problema. A situação tem mobilizado os residentes, que buscam mais segurança e bem-estar para a região. Acompanhe na Tribuna do Povo o pedido dos moradores e as possíveis medidas que podem ser tomadas para resolver a questão.

