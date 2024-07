Moradores do RJ vivem guerra entre facções do tráfico de drogas Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 23/07/2024 - 11h35 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h21 ) ‌



Os moradores do Rio de Janeiro estão no meio de uma guerra entre duas facções do tráfico de drogas. Uma quadrilha tenta invadir o território dominado pelos outros criminosos. Nove suspeitos foram presos durante uma operação policial para impedir os tiroteios. Um agente da Força Nacional foi baleado na cabeça ao entrar, por engano, em uma comunidade na zona norte do RJ. A vítima e um colega estavam em uma viatura oficial quando entraram em Vigário Geral. O agente que estava com ele também ficou ferido por estilhaços de vidro, mas sem gravidade.

