Moradores do Rio Grande do Sul registram "chuva preta" Aclr|Do canal Record News no YouTube 11/09/2024 - 12h20 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h08 ) ‌



Os incêndios que atingem várias regiões do Brasil deixam marcas até mesmo na chuva. No Rio Grande do Sul, moradores registraram um evento conhecido como "chuva preta". Os relatos vieram de Arroio Grande, Pelotas e Rio Grande. Outros municípios também podem registrar a "chuva preta" nos próximos dias. Essa sujeira vem da mistura da chuva com a fuligem da fumaça das queimadas.

