Moradores do Prata sofrem com falta d'água; prefeitura e copasa tomam medidas | Balanço Geral Minas
02/08/2024 - 17h25 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h53 )



A cidade do Prata está enfrentando uma grave crise hídrica, com moradores relatando falta d'água por pelo menos dois dias consecutivos. A situação, que se repete em outros finais de semana, tem gerado grande insatisfação entre a população.

Diante da gravidade do problema, a Prefeitura Municipal de Prata informou ter acionado o Ministério Público contra a Copasa, responsável pelo abastecimento de água na cidade. Além disso, a prefeitura enviou cerca de 350 mil litros de água para a reserva da cidade e está utilizando caminhões-pipa para atender os bairros mais afetados, que chegam a ser 8 a 10 por dia. A região central, por ser mais plana, ainda não sofre com falta de abastecimento.

A Copasa, por sua vez, atribui a crise à forte estiagem que atinge a região, comprometendo o volume de água captado no córrego Sidnei, principal fonte de abastecimento da cidade. Para tentar minimizar os impactos, a companhia está realizando manobras nas redes e disponibilizando caminhões-pipa. Além disso, conta com o apoio da Prefeitura e da empresa Cooprata, que disponibilizaram água de seus poços para auxiliar no abastecimento.

Em resumo, a falta d'água no Prata é resultado da combinação de fatores como a estiagem prolongada e a insuficiência da infraestrutura de abastecimento. A Prefeitura e a Copasa estão tomando medidas emergenciais para minimizar os impactos da crise, como o envio de caminhões-pipa e a busca por novas fontes de água. No entanto, a situação ainda é crítica e a população enfrenta dificuldades no dia a dia.

