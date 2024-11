Moradores do Novo Lajedo enfrentam lama e prejuízos após rompimento de rede de água, em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 18/11/2024 - 11h43 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h32 ) twitter

Os moradores do bairro Novo Lajedo, na região Norte de Belo Horizonte, viveram um verdadeiro drama nesta sexta-feira (15). Após o rompimento de parte da rede de distribuição de água, as casas da região ficaram tomadas por lama, obrigando os residentes a passar o dia em mutirões de limpeza. Além dos transtornos causados pela sujeira, o incidente gerou prejuízos materiais e trouxe preocupação com possíveis problemas estruturais nas residências. Os moradores aguardam uma posição das autoridades sobre as causas do rompimento e as medidas para evitar novos episódios. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

